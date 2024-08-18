Esenyurt'ta Asayiş Uygulamasında 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Asayiş Uygulamasında 6 Kişi Gözaltına Alındı

Esenyurt\'ta Asayiş Uygulamasında 6 Kişi Gözaltına Alındı

Esenyurt İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 150 araç ve 40 motosiklet denetlendi, 525 kişiye GBT kontrolü yapıldı. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü çeşitli suçlardan aranıyordu ve uyuşturucu ele geçirildi.

18.08.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta dün yapılan asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Müdürlüğü ekiplerince, Balıkyolu Mahallesi'nde dün 18.30-21.30 saatlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 150 araç ve 40 motosiklet denetlendi, 525 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 7 sürücüye para cezası kesti.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan aramalarda 3 şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Esenyurt, 3-sayfa, trafik, Güvenlik, Gözaltı, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Asayiş Uygulamasında 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:15 Fransız sinema efsanesi hayata gözlerini yumdu Fransız sinema efsanesi hayata gözlerini yumdu
08:22 Koç’u yere iten ismin kimliği netleşti Olay sonrası Fenerbahçe’den bomba iddia Koç'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası Fenerbahçe'den bomba iddia
03:46 Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi
02:29 Kız kardeşleri canından eden kaza Otomobildeki yazı tüyler ürpertti Kız kardeşleri canından eden kaza! Otomobildeki yazı tüyler ürpertti
23:10 Yabancı madde isabet etti, yere düştü Ali Koç, İzmir’de saldırıya uğradı Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı
11:57 Atama kararında dikkat çeken ayrıntı Kritik görevlere 2 kadın atandı Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 10:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Asayiş Uygulamasında 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement