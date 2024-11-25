Esenyurt\'ta Bahtiyar Aladağ\'ın öldürdüğü kuzeni toprağa verildi

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İSTANBUL'da Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü 7 kişiden kuzeni Şadan Serdar Buke, Esenyurt 'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şadan Serdar Buke'nin 2 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta işlediği cinayetler sonrasında hayatına son veren Bahtiyar Aladağ'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Esenyurt'ta Aladağ tarafından öldürülen Şadan Serdar Buke'nin cenazesi Şehit Ömer Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Mezarlığı'nda yakınları tarafından defnedildi. Şadan Serdar Buke'nin 2 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

'KIZ CAMDAN İMDAT DİYE BAĞIRIYORDU'

Mahalle sakini Mehmet Yıldırım '"Olayın olduğu saatte kahvehanede oturuyorduk. Silah seslerini duymadık, bağırdılar. Kız camdan 'imdat' diye bağırıyordu. Bizde kalktık, çıktık ama katil kaçmış, ben katili görmedim. Sonra ambulans, polis geldi. Kadını gördü ben canlıydı. Kadını şahsen de tanıyorum, camiye giderken hep kapının orada oturuyordu. Sonra kızı indirdiler. Para istemiş herhalde, gazetelerden okuduğum kadarıyla uyuşturucu maddeden de 7-8 tane sabıkası varmış" dedi.