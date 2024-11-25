Esenyurt'ta Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü kuzeni toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü kuzeni toprağa verildi

Esenyurt\'ta Bahtiyar Aladağ\'ın öldürdüğü kuzeni toprağa verildi

İSTANBUL'da Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü 7 kişiden kuzeni Şadan Serdar Buke, Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

25.11.2024 17:58  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İSTANBUL'da Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü 7 kişiden kuzeni Şadan Serdar Buke, Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şadan Serdar Buke'nin 2 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta işlediği cinayetler sonrasında hayatına son veren Bahtiyar Aladağ'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Esenyurt'ta Aladağ tarafından öldürülen Şadan Serdar Buke'nin cenazesi Şehit Ömer Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Mezarlığı'nda yakınları tarafından defnedildi. Şadan Serdar Buke'nin 2 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

'KIZ CAMDAN İMDAT DİYE BAĞIRIYORDU'

Mahalle sakini Mehmet Yıldırım '"Olayın olduğu saatte kahvehanede oturuyorduk. Silah seslerini duymadık, bağırdılar. Kız camdan 'imdat' diye bağırıyordu. Bizde kalktık, çıktık ama katil kaçmış, ben katili görmedim. Sonra ambulans, polis geldi. Kadını gördü ben canlıydı. Kadını şahsen de tanıyorum, camiye giderken hep kapının orada oturuyordu. Sonra kızı indirdiler. Para istemiş herhalde, gazetelerden okuduğum kadarıyla uyuşturucu maddeden de 7-8 tane sabıkası varmış" dedi.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü kuzeni toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 19:07:55. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü kuzeni toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.