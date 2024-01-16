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Esenyurt'ta Bankadan Para Çeken Kişinin 482 Bin Lirasını Gasbeden Şüpheliler Kaçtı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bankadan Para Çeken Kişinin 482 Bin Lirasını Gasbeden Şüpheliler Kaçtı

Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki bir bankadan 1 milyon 900 bin lira çeken Cafer Ç, arabasına binmek için dışarı çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan bazı kişiler, Cafer Ç'den para dolu çantasını istedi. Çantaya direnen Cafer Ç'den bir miktarını zorla alan gaspçılar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, gaspçıların Cafer Ç'nin çantasındaki 482 bin lirayı gasbettiklerini belirledi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt\'ta Bankadan Para Çeken Kişinin 482 Bin Lirasını Gasbeden Şüpheliler Kaçtı
16.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:31
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Esenyurt'ta bankadan para çeken kişinin 482 bin lirasını gasbeden şüpheliler kaçtı.

Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki bir bankadan 1 milyon 900 bin lira çeken Cafer Ç, arabasına binmek için dışarı çıktı.

Bu sırada yanına yaklaşan 34 SAU 13 plakalı hafif ticari bir araçtan çıkan bazı kişiler, Cafer Ç'den para dolu çantasını istedi.

Çantaya sarılarak vermek istemeyen Cafer Ç'den bir miktarını zorla alan gaspçılar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, şüphelilerin Cafer Ç'nin çantasındaki 482 bin lirayı gasbettiklerini belirledi.

Polis ekipleri, gaspçıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Gaspçılar ile kendilerine direnen mağdur arasındaki arbede anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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Esenyurt, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Bankadan Para Çeken Kişinin 482 Bin Lirasını Gasbeden Şüpheliler Kaçtı - Son Dakika
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