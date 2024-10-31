Esenyurt'ta Belediye Başkanı İçin Miting Düzenlendi

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Haber: Oktay YILDIRIM-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 31 Mart'ta yüzde 49 oyla seçilen ancak dün sabaha karşı gözaltına alınıp gece yarısı tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlendi. Mitingte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milletin sözünün başladığı yerde, muktedirin zulmü bitecektir. Seçimlerde bükemediğiniz bileği, yasaklar ve tutuklamalarla, kayyımlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz. Çünkü kendi iradesini milletin iradesinin üstünde görenler, artık bu ülkede muktedir kalamayacak. Bir ömrü bu yola adayacak, milletin sesine ve iradesine vurulmak istenen darbeyi alaşağı edeceğiz." dedi.

Dün sabaha karşı gözaltına alınıp gece yarısı tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlendi. Mitingte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milletin sözünün başladığı yerde, muktedirin zulmü bitecektir" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Siyasi güdümlü yargı kararlarının arkasına saklanmadan, mertçe yarışmak için hodri meydan"

"Seçimlerde bükemediğiniz bileği, yasaklar ve tutuklamalarla, kayyımlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz. Çünkü kendi iradesini milletin iradesinin üstünde görenler, artık bu ülkede muktedir kalamayacak. Bir ömrü bu yola adayacak, milletin sesine ve iradesine vurulmak istenen darbeyi alaşağı edeceğiz. Dostlarım, Biz meselelerimizin çözümünü gizli saklı çıkar hesaplarında aramıyoruz. Ortak değerlerimizde arıyoruz. Kimsenin hakkını yememekte, herkese hakkını teslim etmekte arıyoruz. Her bir vatandaşımızın özgürce söylediği sözde, toplumsal mutabakatlarda arıyoruz. Bakın Esenyurt'ta biz iki elimizi de sıkmadan, saklamadan açtık kardeşlerimize. Sadece Kürt kardeşlerimize değil. Tüm kardeşlerimize. Bir elimizde gizli bir sözleşmeyi diğerinde tehdidin, şantajın sopasını saklamadık.

Bu ülke son 7-8 yıllık dönemde çok ağır bir ekonomik bunalım içinde. Bir hiç uğruna, sırf bir kişinin hırsı uğruna bu millet yoklukla, yoksullukla, sefaletle sınava çekiliyor. Yoksulluğun da terörün de ortak bir çözümü var: Milli iradenin üstünlüğü karşısında haddini bilmek. Milletin hakemliğini kabul etmek. Biz, milletin egemenliğini kayıtsız şartsız kabul ediyor ve hodri meydan diyoruz. Siyasi güdümlü yargı kararlarının arkasına saklanmadan, mertçe yarışmak için hodri meydan. Hodri meydan."

(SÜRECEK)