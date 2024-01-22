Kurum mu İmamoğlu mu? İlk anket sonucu geldi

ESENYURT'ta sokak sokak gezen bir kişi bir kadın 11 kişiyi bıçakladı. Bıçaklananlar hastaneye saldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 11 kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.