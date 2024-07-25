Esenyurt\'ta Bir Kişi Elbiseleri Pencereden Çaldı

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Netanyahu\'yu alkışa boğan kongredeki tek aklı başında isim! Herkes kim olduğunu merak etti

Esenyurt'ta bir kişi binanın giriş katında asılı olan elbiseleri pencereden tırmanarak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bağlarçeşme Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre oyalandıktan sonra binanın birinci katında kuruması için pencere korkuluklarına asılan elbiselerin bir kısmını pencereden tırmanarak çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.