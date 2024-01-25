Esenyurt\'ta boşandığı eşini bıçaklayan kişi intihar etti

Esenyurt'ta, boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan kişi intihar etti.

Üçevler Mahallesi 926 Sokak'ta, Ömer A. boşandığı eşi Muradiye A'yı bıçakla ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muradiye A, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası ikamet ettiği 904 Sokak'ta bulunan binanın bodrum katında kendini astığı belirlenen Ömer A'nın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırdı. Çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ömer A'nın eski eşini bıçaklaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.