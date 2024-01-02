Esenyurt\'ta Çalınan Lüks Otomobil Parçalara Ayrıldıktan Sonra Şüpheliler Tutuklandı

Esenyurt'ta park halindeki lüks otomobili çekici yardımıyla çaldıktan sonra parçalara ayırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 2 Aralık'ta Y.O'ya ait otomobilin Esenyurt'ta çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliler M.D. (22) ve H.Ş'yi (45) 28 Aralık'ta Bakırköy'de gözaltına aldı. Belirlenen adreste yapılan aramada çalınan otomobilin parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anı otoparktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde hırsızlık şüphelilerinin otomobili çekiciye bindirdikleri anlar yer aldı.