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Esenyurt'ta Çalınan Otomobil Parçalara Ayrılarak Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Çalınan Otomobil Parçalara Ayrılarak Yakalandı

Esenyurt'ta park halindeki bir otomobili çalan ve parçalayarak yedek parça olarak satmaya hazırlanan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobili çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt\'ta Çalınan Otomobil Parçalara Ayrılarak Yakalandı
02.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:16
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ESENYURT'ta park halindeki bir otomobili çekiciye yükleyerek çaldıktan sonra parçalayarak yedek parça olarak satmaya hazırlanan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobili çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta 2 Aralık 2023 tarihinde Y.O.'ya ait otomobil park edildiği yerden çalındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, bir çekiciyle olay yerine gelen şüphelerin otomobili araca yükleyerek çaldıkları görüldü. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için 28 Aralık 2023 tarihinde Bakırköy'de operasyon düzenledi. Çaldıkları aracı parçalayarak yedek parça olarak satmaya hazırlandığı tespit edilen şüpheliler Mürteza D. (21) ve Halil Ş. (44) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Mürteza D.'nin daha önceden 42, Halil Ş.'nin ise 20 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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