Esenyurt'ta Çelik Kasa Hırsızlığı

Esenyurt'ta, 4 şüphelinin girdikleri iş yerinden çelik kasayı çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.???????
Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir telefoncunun önüne araçlarıyla gelen 4 şüpheli, iş yerinin kepengini zorlayarak yukarıya kaldırdı.
Sürünerek içeri giren şüpheliler, dükkanın arka tarafındaki çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkardı.
İçinde döviz ve Türk lirası bulunan kasayı araca yükleyen 4 şüpheli, olay yerinden hızla kaçtı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.
Çelik kasanın çalındığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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