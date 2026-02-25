Esenyurt'ta Çiftin Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Esenyurt'ta Çiftin Tartışması Kanlı Bitti

Esenyurt'ta Çiftin Tartışması Kanlı Bitti
25.02.2026 21:39
Esenyurt'ta çift arasındaki tartışmada Savaş S. eşi Sibel S.'yi yaraladı, ardından kendini vurdu.

ESENYURT'ta parka gelen evli çift arasında çıkan tartışmada taraflardan Savaş S.(46) belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.(50)'yi yaraladı, ardından kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Savaş S. ve Sibel S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Savaş S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parka gelen Savaş S. ile Sibel S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Savaş S. belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.(50)'yi yaraladı, ardından kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Sibel S. ve Savaş S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ağır yaralanan Sibel S. ve Savaş S.'ye ilk müdahale anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 adet boş kovan ve silah buldu. Öte yandan eşini vuran Savaş S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Çiftin Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

