Esenyurt\'ta Damat ve Güvenlik Tartıştı

ESENYURT'ta rahatsızlanan kayınvalidesini hastaneye götürmek için siteye kamyonetle gelen damat, içeri alınmayınca güvenlik görevlileriyle tartıştı. Çıkan arbedeyi çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken rahatsızlanan kadın polisin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kayınvalidesinin rahatsızlandığı haberini alarak yaşadığı siteye kamyonetle gelen damat, güvenlik görevlilerince içeri alınmadı. Siteye kamyonetle girişin yasak olduğunu belirterek kendisini içeri almayan özel güvelik görevlileriyle tartışan damat, küfrederek görevlilere saldırdı. Çıkan arbedeyi gören site sakinleri polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Hasta kadın, polis ekiplerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşananları sitede yaşayanlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.