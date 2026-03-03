Esenyurt'ta Din Görevlileri İftarında Projeler Anlatıldı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçedeki din görevlileriyle iftar programında bir araya gelerek, hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Müftüsü Selami Aykul, İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, Din Görevlileri Dernek Başkanı Mücahit Semiz, ilçe parti temsilcileri ile çok sayıda din görevlisi katıldı.

Burada katılımcılara göreve başladığı tarihten itibaren ibadethanelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Aksoy, sosyal projeler ve Esenyurt'un kalkınması yönünde atılan adımları da detaylı bir şekilde aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, ilçe genelindeki ibadethanelere yönelik proje ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, kanun hükmü gereğince 32 cami ve 3 Kur'an kursunu Müftülükle birlikte Türk Diyanet Vakfı'na tahsis ettiklerini kaydetti.

Kaynakları doğru kullanmaya özen gösterdiklerini ifade eden Aksoy, uzun süredir devam eden Yıldız Camisi'ni tamamladıklarını ve Kurban Bayramı'nda ibadete açmayı planladıklarını bildirdi.

Aksa Gençlik Merkezi konusunda da adım attıklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Serhan Tirit Camisi arkasında daha önce müftülük hizmetleri için ayrılan, ancak sonrasında vazgeçilen alanı, ihale sonrası Gençlik Merkezi olarak tahsis ettik. Kadın Aile Hizmetleri birimimizi ise eski belediye binasına taşıdık. Uzun yıllardan beri atıl durumda olan Azat Topuz Camisi'nin yapımına yeniden başladık. Veysel Karani Camisi'nde bağışlardaki azalma nedeniyle destek ihtiyacı hissediliyordu, belediyemiz olarak taahhüt altına girdik."

Aksoy, bir diğer kronik sorununun ise cami bahçelerindeki tentelerin ömrünü tamamlaması olduğuna işaret ederek, tespitlerini yaptıklarını ve yaklaşık 110 tentenin değişimi için toplu ihale talimatını verdiklerini bildirdi.