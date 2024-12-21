Esenyurt'ta Emlak Dükkanında Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Emlak Dükkanında Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralı

Esenyurt\'ta Emlak Dükkanında Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralı

Esenyurt'ta emlak dükkanı sahibi Adem K., tartıştığı müşterisi Muhammet B.'yi silahla yaraladı. Olayda Adem K. gözaltına alınırken, Muhammet B.'nin sağlık durumu ağır.

21.12.2024 01:17  Güncelleme: 01:20
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ESENYURT'ta iddiaya göre, müşterisi Muhammet B. ile emlak dükkanında tartışan iş yeri sahibi Adem K., daha sonra sokağa taşan kavgada Muhammet B.'yi silahla ateş ederek yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, emlak dükkanı sahibi ile müşterisi Muhammet B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sokağa taşınca Adem K. ile o sırada sokakta bulunan kişiler Muhammet B.'yi darbetti. Çıkan arbedede Adem K., yanında bulunan tabancasıyla Muhammet B.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Muhammet B., ihbar üzerine olay yerin gelen ambulansa hastaneye kaldırılırken, Adem K. polis ekipleri tarafında olayda kullandığı tabancayla beraber gözaltına alındı. Muhammet B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'SERBEST KALIRSA GEREKENİ DE YAPARIZ'

Adem K.'nın emlak dükkanında çalışan ve ismi öğrenilemeyen kadın, "Patronlarımızdan Allah razı olsun ki bizi kurtardı. Bizim adımızı lekelemeye çalışıyorlar, ama halbuki içip içip kadınları bu şekilde taciz ediyormuş. Umarım serbest kalmaz, serbest kalırsa gerekeni de yaparız" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, 'taciz' iddiası üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Emlak Dükkanında Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralı - Son Dakika

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