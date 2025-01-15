Esenyurt'ta Gaspa 3 Tutuklama

Güncel

Esenyurt'ta zorla arabaya bindirdikleri kişiyi darbedip, telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İnönü Mahallesi 364. Sokak'tan gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Mehmet A'nın kendisini zorla arabaya bindiren silahlı 3 kişi tarafından darbedilip, cep telefonunun zorla alındığını belirledi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis, olayın Mehmet A. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Yasin Ş, Ramazan G. ve Oğuzcan S. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "nitelikli yağma" suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.