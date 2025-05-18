Esenyurt\'ta Gençler için Spor Kursu

Esenyurt Belediyesi, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için haftanın 6 günü hazırlık kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede düzenlenen Spor Akademilerine Hazırlık Kursu'na katılan gençler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi ve spor liseleri sınavlarına haftanın 6 günü süren antrenmanlarla hazırlanıyor.

Belediyeye ait spor tesislerinde yürütülen kurslar, her kurumun sınav formatına uygun parkurlarla gençlere uygulamalı eğitim imkanı sunuyor.

Fiziksel eğitimin yanında psikolojik destek ve rehberlik hizmetinin de verildiği kurslarda, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun gençler de yer alıyor.

Kurslar, gençlerin öz güven kazanmalarına, disiplinli çalışmayı öğrenmelerine ve sınavlara en verimli şekilde hazırlanmalarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Emre Okal, öğrencilerle yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirtti.

Okal, aralık ayından beri düzenli çalıştıklarını,17 Haziran'daki Temel Yeterlilik Sınavı'nın ardından parkur ve yetenek sınavlarının yapılacağını kaydetti.

Kursiyer Güllü Kocabey ise BESYO'da okuyup, antrenör olmak istediğini, antrenmanları düzenli ve disiplinli şekilde yaptıklarını aktararak, "Esenyurt Belediyesinin sunduğu bu imkandan çok memnunuz. Hocalarımız gerçekten çok iyi ve disiplinli. Bize bu fırsatı sundukları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.