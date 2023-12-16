 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana girdi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana girdi: 2 yaralı

Esenyurt'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir dükkana girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor. Yaralananlar, aracın aniden içeri girdiğini ve kendilerini duvarda bulduklarını söyledi. Sürücü olay yerinden kaçarken, henüz yakalanamadı.

Esenyurt\'ta hafif ticari araç dükkana girdi: 2 yaralı
16.12.2023 - 13:00,
Abone Ol

ESENYURT'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir dükkana girdiği, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan Orhan Pasol, "Araba aniden kapıdan içeri girdi. Kendimi duvarda buldum. Arkadaşlar, komşular geldi arabayı geri çektiler, beni çıkardılar. Arabayla dükkana giren çocuklar da panik içerisinde arabayı bırakıp gittiler" dedi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anı ile çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu anlar görülüyor.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç dükkana girdi. O sırada dükkanda bulunan Reşat Özcan ile Orhan Pasol araçla duvar arasında sıkışarak yaralandı. Sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Dükkanda maddi hasar meydana gelirken, kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ARABA ANİDEN KAPIDAN İÇERİ GİRDİ KENDİMİ DUVARDA BULDUM"

Kaza sırasında dükkanda bulunan ve araçla duvar arasında sıkışarak yaralanan Orhan Pasol, "Komşum olan aşağıdaki dükkan sahibinin yanına indim. Muhabbet ediyorduk. Dükkanı kapatma saatleriydi, dükkanı kapatacaktı. 2 dakika sonra çıkacaktık. Araba aniden kapıdan içeri girdi. Kendimi duvarda buldum. Başka da birşey hatırlamıyorum. Bacağımdan, belden aşağı olan kısımdan yaralandım. Arkadaşlar, komşular geldi arabayı geri çektiler, beni çıkardılar. Arabayla dükkana giren çocuklar da panik içerisinde arabayı bırakıp gittiler" dedi.

"KAÇIP GİDİYOR DURMUYOR"

Orhan Pasol'un kardeşi Kenan Pasol ise "Ağabeyim arkadaşıyla beraber oturup sohbet ederken bir araç gelip direk dükkana dalıyor ve dükkan sahibiyle abimi duvara sıkıştırıyor. Vurmasına rağmen kaçıp gidiyor, durmuyor. Daha sonra ambulans geliyor ve hastaneye götürüyorlar. Ezilme olduğundan dolayı ayağının üstüne basamıyor. Hastaneye götürdük 10 gün rapor aldı. Şahıs şu an daha yakalanmadı. Alkollü ya da uyuşturucu da kullanmış olabilir. Onun etkisinden kaçmış olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Esenyurt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana girdi: 2 yaralı - Son Dakika


12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:08
TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor

Son Dakika
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
11:08 TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 13:01:36. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana girdi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement