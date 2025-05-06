Esenyurt'ta Haşere İlaçlama Başladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Haşere İlaçlama Başladı

Esenyurt\'ta Haşere İlaçlama Başladı

Esenyurt Belediyesi, yaz ayları öncesi sivrisinek ve karasinek için larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

06.05.2025 12:09
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Esenyurt Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasına karşı larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasına karşı önleyici çalışmalar, uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Özellikle sıcaklıkların artmasıyla ilçe genelinde haşerelerin yoğun olarak ürediği alanlar tek tek tespit edilerek ilaçlanıyor.

Birinci dereceden üreme noktaları başta olmak üzere, haşere oluşumuna uygun tüm bölgelerde, larva ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: AA

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