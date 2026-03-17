Esenyurt\'ta İftar Sofrasında Birlik Beraberlik

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Gül, Esenyurt'taki iftar çadırında vatandaşlarla oruç açtı ve Ramazan coşkusunu paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'taki iftar çadırında vatandaşlarla oruç açtı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Gül, ramazanın birleştiriciliğine dikkati çekerek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkan Vekili Aksoy'a ramazanın manevi atmosferini yaşattığı için teşekkür eden Gül, şunları kaydetti:

"Burada bulunan her bir hemşerimizde ortak bir amaç görüyoruz. Ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşamak, aynı sofrada buluşmak, paylaşmanın ve dayanışmanın huzurunu hissetmek... İnanıyorum ki çocuklarımız, yıllar sonra 'Nerede o eski ramazanlar?' denildiğinde, Esenyurt'ta çok güzel bir ramazan yaşadıklarını, dostluklar kurduklarını, teravihlerde bir araya geldiklerini, camilerde öğrendiklerini ve belediyemizin düzenlediği etkinliklere katıldıklarını gururla anlatacak. Bu yıl İstanbul'umuzda, Esenyurt'ta ve ülkemizin dört bir yanında ayrı bir ramazan coşkusu yaşanıyor. Özellikle okullarımızda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin de bu sürece dahil olmasıyla bu manevi iklim daha da güçlendi."

Aksoy da aynı iftar sofrasında vatandaşla buluşmaktan mutluluk duyduğunu, devlet büyüklerinin kendileriyle olmasının da mutluluklarını artırdığını ifade etti.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar saatine doğru meydanda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar kurulan sofralarda yerini aldı. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce kişi aynı anda orucunu açtı.

Kadir Gecesi dolayısıyla kurulan iftar sofrasında birlik ve beraberlik görüntülerinin oluştuğu program, duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:43:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.