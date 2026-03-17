Esenyurt\'ta İftar Sofrasında Birlik Beraberlik

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'taki iftar çadırında vatandaşlarla oruç açtı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Gül, ramazanın birleştiriciliğine dikkati çekerek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkan Vekili Aksoy'a ramazanın manevi atmosferini yaşattığı için teşekkür eden Gül, şunları kaydetti:

"Burada bulunan her bir hemşerimizde ortak bir amaç görüyoruz. Ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşamak, aynı sofrada buluşmak, paylaşmanın ve dayanışmanın huzurunu hissetmek... İnanıyorum ki çocuklarımız, yıllar sonra 'Nerede o eski ramazanlar?' denildiğinde, Esenyurt'ta çok güzel bir ramazan yaşadıklarını, dostluklar kurduklarını, teravihlerde bir araya geldiklerini, camilerde öğrendiklerini ve belediyemizin düzenlediği etkinliklere katıldıklarını gururla anlatacak. Bu yıl İstanbul'umuzda, Esenyurt'ta ve ülkemizin dört bir yanında ayrı bir ramazan coşkusu yaşanıyor. Özellikle okullarımızda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin de bu sürece dahil olmasıyla bu manevi iklim daha da güçlendi."

Aksoy da aynı iftar sofrasında vatandaşla buluşmaktan mutluluk duyduğunu, devlet büyüklerinin kendileriyle olmasının da mutluluklarını artırdığını ifade etti.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar saatine doğru meydanda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar kurulan sofralarda yerini aldı. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce kişi aynı anda orucunu açtı.

Kadir Gecesi dolayısıyla kurulan iftar sofrasında birlik ve beraberlik görüntülerinin oluştuğu program, duaların ardından sona erdi.