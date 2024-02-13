Esenyurt'ta ikamet süresi dolan yabancı uyruklu kişi dere yatağında yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta ikamet süresi dolan yabancı uyruklu kişi dere yatağında yakalandı

Esenyurt\'ta ikamet süresi dolan yabancı uyruklu kişi dere yatağında yakalandı

Esenyurt'ta, ikamet süresi dolan yabancı uyruklu bir kişi, saklandığı dere yatağında yakalandı. Polis ekipleri, dereye düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, şüphelinin ikamet izin süresinin dolmuş olduğu tespit edildi. Şüpheli, itfaiye ve sualtı ekiplerinin yardımıyla dere yatağından çıkarıldıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

13.02.2024 23:53
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Esenyurt'ta, ikamet süresi dolan yabancı uyruklu kişi saklandığı dere yatağında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde, Pınar Mahallesi'ndeki bir kişinin dereye düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yabancı uyruklu O.L'nin ikamet izin geçerlilik tarihi dolduğu için saklandığını belirledi.

Şüphelinin dere yatağından çıkmaya ikna olmaması nedeniyle olay yerine itfaiye ve sualtı ekipleri çağrıldı.

Yabancı uyruklu kişi sualtı ekipleri tarafından dereden çıkartıldı, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.L, Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kaynak: AA

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