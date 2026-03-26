Esenyurt'ta İki Kişi Silahla Öldürüldü - Son Dakika
Esenyurt'ta İki Kişi Silahla Öldürüldü

Esenyurt\'ta İki Kişi Silahla Öldürüldü
26.03.2026 14:04
Esenyurt'ta bir rezidansta iki kişi vurularak öldürüldü, dört şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda iki kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili 2 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Şubat'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidansın 5'inci katında çıkan çatışmada Mehmet Eren Karamanlar (37) ile Fevzi Kılıç'ın (34) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri üzerinden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından yaptıkları operasyon sonucu şüphelilerin kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen O.Ç. (32) ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen E.Ç'yi (30) gözaltına aldı.

İfadesi alınan E.Ç, maktul tarafın kendisini darbettiğini, durumu aynı sitede yaşayan arkadaşları E.C. ile M.F.T'ye bildirdiğini, daha sonra iki tarafın cep telefonuyla konuşup birbirlerine küfür ederek olayı gerçekleştirdiklerini beyan etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çatışma sırasında ateş açan E.C. ile M.F.T'yi de Büyükçekmece'deki bir villaya yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamalarda E.C'nin daha önce çeşitli suçlardan 21 kaydı, M.F.T'nin ise 5 kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin olay sonrası siteden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Büyükçekmece'deki villaya yönelik operasyon da termal polis dronuyla görüntülendi.

Ne olmuştu?

Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidanstan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, rezidansın 5'inci katındaki koridorda 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını görmüştü.

Silahla vurulduğu tespit edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yapılan incelemede söz konusu ölen kişilerin Mehmet Eren Karamanlar ile Fevzi Kılıç olduğu tespit edilmişti.

Hayatını kaybeden 2 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta İki Kişi Silahla Öldürüldü - Son Dakika

