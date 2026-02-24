Esenyurt'ta İSKİ Tepkisi - Son Dakika
Esenyurt'ta İSKİ Tepkisi

Esenyurt\'ta İSKİ Tepkisi
24.02.2026 15:38
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Demir, İSKİ'nin kazı sonrası onarımları yapmadığını eleştirdi.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ilçede kazı çalışmaları yapılan yerlerin onarılmadan bırakıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Demir, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1193. Sokak'ta yaptığı basın açıklamasında, İSKİ'nin Esenyurt genelinde yaptığı altyapı kazı çalışmalarından sonra yol ve tretuvarları tamir etmediğini söyledi.

İlçede 214 noktada İSKİ tarafından benzer çalışmaların yapıldığını, bu nedenle yol ve kaldırımların yapısının bozulduğunu kaydeden Demir, "Dolayısıyla ulaşımın konforunu düşürmekle beraber sürücüler ve yayalar açısından da ciddi güvenlik sorunu teşkil etmektedir." dedi.

Demir, İSKİ'nin yüklenicilerinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden ötürü Esenyurt Belediyesinin kendi imkanlarıyla onarım çalışmaları yaptığını belirterek, bunun da bütçelerine ek yük bindirdiğini aktardı.

Vatandaşların yoğun taleple kendilerine gelip sorunun çözümünü istediklerini anlatan Demir, "Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve vatandaşların da şikayetleri değerlendirilerek İSKİ'yle çeşitli tarihlerde ve defalarca resmi yazışmalarda bulunarak, bu tür kazı ve çalışmaların onarımını ve imalatlarını tamamlamalarını talep ettik. Ancak bize istediğimiz şekilde dönüş olmadı." diye konuştu.

Demir, Esenyurt'un ve ilçe sakinlerinin haklarını gözeteceklerini ve süreci ciddiyetle takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Esenyurt, Belediye, Politika, Güncel, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta İSKİ Tepkisi - Son Dakika

Esenyurt'ta İSKİ Tepkisi
