Esenyurt'ta İyileştirme Ziyareti - Son Dakika
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Esenyurt'ta İyileştirme Ziyareti

Esenyurt\'ta İyileştirme Ziyareti

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Akçaburgaz’da sorunları dinleyip çözüm önerileri sundu.

15.01.2025 14:20
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Akçaburgaz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, sorunları yerinde tespiti ve hızlı çözüm için ilk ziyaretini sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu 25 bin 719 nüfuslu Akçaburgaz'a yaptı.

Aksoy, muhtar Recep İsenç'le mahalledeki kamu kurumları, ibadethaneler ve belediyeye ait hizmet binalarını gezdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Aksoy, ihtiyaç duyulan her alanda ilçe halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Büyük Osmanlı Camisi'nin altında yer alan taziye alanı ve aşevlerindeki dağıtım noktalarının kullanım şartlarında iyileştirmeler yapacaklarını aktaran Aksoy, "Caminin avlu altındaki su sızıntısı problemini kısa sürede çözeceğiz. Bu sorunun çözülmesiyle avlunun hemen altındaki 4-6 yaş grubu anaokulu dersliklerini hayata geçireceğiz. Müftülüğümüz, bekleyen Kur'an kursunun açılış çalışmalarına başlıyor. Belediyemiz üstüne düşen çalışmaları hızla yapacak. Büyük Osmanlı Camisi altında yıllardır kapalı bekleyen 250 araçlık otoparkı, vatandaşlarımızın otopark sorununu hafifletebilmek adına işletmeye açacağız." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Yunus Emre Parkı'ndaki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Ek Hizmet Binası'nda psikologlar ve görevli personellerden bilgi alıp, merkezde gerekli iyileştirmelerin yapılacağını kaydetti.

Parktaki belediyeye ait tesisi de inceleyen Aksoy, kullanım dışı veya kötü işletilen tüm tesisleri halkın hizmetine açacaklarını dile getirdi.

Halil Fahri Orman İlkokulu ile Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimcilerle fikir alışverişinde bulunan Aksoy, yeni okul yerinin tahsisi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Aksoy, lisedeki Cygnus Robotik Takımı'nın ürettiği FRC robotunu inceleyerek, genç yeteneklerin desteklenmesi ve okulun ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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