Esenyurt'ta kadın kaza tehlikesi atlattı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kadın kaza tehlikesi atlattı

Esenyurt\'ta kadın kaza tehlikesi atlattı
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Esenyurt'ta yaya geçidini kullanmayan kadın, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ESENYURT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kadın ve beraberindekiler yaya geçidini kullanmak yerine araçların önünden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada trafik ışıkları yeşile dönünce, araçlar hareket etmeye başladı. Işığa aldırmadan caddeye atlayan kadın, yolda ilerleyen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SON ANDA KURTULDU

O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının saniyelerle TIR'ın altında kalmaktan kurtulduğu anlar görülüyor. Olay sırasında çevredeki sürücülerin verdiği tepkiler de görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kadın kaza tehlikesi atlattı - Son Dakika

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