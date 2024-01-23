Esenyurt\'ta kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

ESENYURT'ta bir kafede oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.