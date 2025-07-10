Esenyurt'ta bir marketin kaldırımı işgal eden manav bölümü, belediye ekiplerince yıkıldı.
Mehmet Akif Mahallesi 1828 Sokak'taki marketin manav bölümünün kaldırımı işgal ettiğini belirleyen Esenyurt Belediyesi ekipleri, yıkım kararı aldı.
Yıkım sırasında iş yeri sahiplerinin zabıta ekiplerine zorluk çıkarması üzerine, bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kaldırımı işgal eden bölüm iş makinesiyle yıkıldı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Kaldırımı İşgal Eden Manav Yıkıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?