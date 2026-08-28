Esenyurt'ta Kamyonet Devrildi
Esenyurt'ta bir mobilya yüklü kamyonet bariyere çarparak devrildi, sürücü yara almadı.
Esenyurt'ta mobilya yüklü kamyonet bariyere çarparak devrildi.
Haramidere Bağlantı Yolu'nda Akın A. idaresindeki 16 ALY 995 plakalı mobilya yüklü kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücüyü olay yerinde kontrolden geçirdi.
Kamyonetteki mobilyaların boşaltılmasının ardından araç, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Çalışmalar sırasında bir bölümü trafiğe kapatılan yol, kamyonetin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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