Esenyurt\'ta Kamyonlardan Tehlikeli Şerit Değiştirme

ESENYURT TEM Otoyolu gişelerinde kontrolsüz şekilde şerit değiştiren 2 hafriyat kamyonu, başka bir sürücünün araç içi kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 19 Temmuz Pazar günü saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre gişelerden geçmek isteyen otomobil sürücüsü, arkasından hızla yaklaşan 65 ADF 669 plakalı hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani fren yaparak durdu. Gişelerden geçişin ardından sürücü, bu kez arkasından gelen başka bir hafriyat kamyonunun tehlikeli şekilde şerit değiştirmesi nedeniyle yeniden fren yapmak zorunda kaldı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hafriyat kamyonunun bir süre yol ortasında beklediği, bu nedenle trafikte kısa süreli aksama yaşandığı görüldü. Kamyonların kontrolsüz şerit değiştirdiği ve sürücünün art arda fren yaptığı anlar da görüntülerde yer aldı.