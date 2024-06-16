Esenyurt'ta Koltuk Yangını Apartmana Sıçradı

Esenyurt'ta boş alanda yakılan koltuktaki alevlerin yandaki apartmana sıçraması sonucu çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.
Yenikent Mahallesi 604 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bitişiğindeki boş alanda sokağa atılan bir koltuk, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi.
Koltuktan yükselen alevler, binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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