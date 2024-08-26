Esenyurt'ta Kontrolden Çıkan Midibüs Araçlara Çarptı

Güncel

Esenyurt'ta, kontrolden çıkan servis midibüsünün araçlara çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, akşam Şehitler Mahallesi Gazi Caddesi'nde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 LJB 795 plakalı midibüs önce refüje çıktı, ardından park halinde ve yoldaki 6 araca çarptıktan sonra kaldırımda durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Midibüsün çarptığı otomobilden düşerek yaralanan bir kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza yapan sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.