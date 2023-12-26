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Esenyurt'ta kurye yol tartışması yaşandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kurye yol tartışması yaşandı

Esenyurt'ta bir kurye, araçtaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıya çevredekiler müdahale etti ve saldırganlar olay yerinden kaçtı.

26.12.2023 - 09:34,
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ESENYURT'ta kurye yol tartışması yaşadığı araçtaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Defalarca yumruklanan kurye çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmada araçtan inen iki kişi kuryeyi yumruklamaya başladı. Saldırıya çevredekiler müdahale etti. Saldırganlar araçlarına bindirildi. Kurye ve saldırgan 2 kişi yollarına devam etti.

Yaşananlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı.

Esenyurt\'ta kurye yol tartışması yaşandı
Kaynak: DHA
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