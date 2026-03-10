Esenyurt\'ta Lise Öğrencilerine Arama Kurtarma Eğitimi

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçedeki lise öğrencilerine yönelik arama kurtarma eğitimlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik talimatıyla hayata geçirilen program kapsamında 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine arama kurtarma bilinci kazandırılıyor.

Esenyurt Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen eğitimlerde, arama kurtarma faaliyetlerinin temel prensipleri uygulamalı olarak anlatılıyor.

Öğrencilere arama kurtarma ekipmanları tanıtılırken, bu malzemelerin hangi durumlarda ve nasıl kullanıldığı detaylı şekilde aktarılıyor. Ayrıca, afet anında güvenli hareket etme yöntemleri ve doğru müdahale teknikleri üzerinde duruluyor.