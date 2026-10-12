Esenyurt\'ta mobilya atölyesindeki yangın yan dükkanlara ulaştı, müdahale sürüyor

Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, atölyenin yanındaki diğer dükkanlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.