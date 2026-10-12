Esenyurt\'ta mobilya atölyesindeki yangın yan dükkanlara ulaştı, müdahale sürüyor

Esenyurt'ta mobilya atölyesindeki yangın yan dükkanlara ulaştı, müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki 3002 Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. Alevler yanındaki diğer dükkanlara da yayılırken, olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi; itfaiyenin çalışması sürüyor.
Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, atölyenin yanındaki diğer dükkanlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?