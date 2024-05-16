Esenyurt\'ta Motosikletli Şahısların Açtığı Ateş Sonucu 2 Otomobil ve Bir Eve Mermi İsabet Etti

Esenyurt'ta motosikletli 2 kişinin çevreye rastgele ateş açması sonucu, 2 otomobile ve bir eve mermi isabet etti.
Atatürk Mahallesi'nde dün gece saatlerinde kimliği henüz öğrenilemeyen motosikletli 2 kişi, silahla etrafa rastgele ateş etti.
Açılan ateş sonucu mermiler, sokakta park halindeki 2 otomobile ve bir evin camına isabet etti.
Olay sırasında söz konusu evde ve sokakta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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