Esenyurt'ta Motosikletli Şahısların Açtığı Ateş Sonucu 2 Otomobil ve Bir Eve Mermi İsabet Etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Motosikletli Şahısların Açtığı Ateş Sonucu 2 Otomobil ve Bir Eve Mermi İsabet Etti

Esenyurt\'ta Motosikletli Şahısların Açtığı Ateş Sonucu 2 Otomobil ve Bir Eve Mermi İsabet Etti

Atatürk Mahallesi'nde dün gece saatlerinde kimliği henüz öğrenilemeyen motosikletli 2 kişi, silahla etrafa rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu mermiler, sokakta park halindeki 2 otomobile ve bir evin camına isabet etti. Olay sırasında söz konusu evde ve sokakta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

16.05.2024 10:23
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Esenyurt'ta motosikletli 2 kişinin çevreye rastgele ateş açması sonucu, 2 otomobile ve bir eve mermi isabet etti.

Atatürk Mahallesi'nde dün gece saatlerinde kimliği henüz öğrenilemeyen motosikletli 2 kişi, silahla etrafa rastgele ateş etti.

Açılan ateş sonucu mermiler, sokakta park halindeki 2 otomobile ve bir evin camına isabet etti.

Olay sırasında söz konusu evde ve sokakta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Esenyurt, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Motosikletli Şahısların Açtığı Ateş Sonucu 2 Otomobil ve Bir Eve Mermi İsabet Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Motosikletli Şahısların Açtığı Ateş Sonucu 2 Otomobil ve Bir Eve Mermi İsabet Etti - Son Dakika
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