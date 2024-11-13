Esenyurt\'ta Okul Çevrelerine Sigara Denetimi

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ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde bulunan ruhsatlı ve ruhsatsız sigara satışı yapan iş yerlerine denetim yapıldı. Denetimler kapsamında 25 kişiye ' Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılırken 532 karton Bandrolsüz sigara, 282 adet elektronik sigara ile 25 kilogram açık tütüne el konuldu.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği tarafından okul çevrelerinde faaliyet gösteren TEKEL ruhsatı bulunan ve ruhsatsız olarak tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. 100 okul çevresinde yapılan denetimlerde 174 açık mekan, 26 tekel bayi, 160 market ve bakkal denetlendi. Yapılan denetimde 25 iş yerine 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. 5 iş yeri evraklarının eksik olmasından dolayı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. 532 karton Bandrolsüz sigara, 282 adet elektronik sigara ile 25 kilogram açık tütüne de el konuldu.