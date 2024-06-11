Esenyurt'ta Otomobil Yangınında 8 Araç ve Bir İşyeri Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Otomobil Yangınında 8 Araç ve Bir İşyeri Hasar Gördü

Esenyurt\'ta Otomobil Yangınında 8 Araç ve Bir İşyeri Hasar Gördü

Esenyurt'ta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara ve iş yerine sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 8 otomobil ile bir işyeri ağır hasar aldı. Emniyet ekipleri, kundaklama ihtimaline ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

11.06.2024 07:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir otomobilde başlayan yangın yanındaki diğer araçlara daha sonra da iş yerine yayıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258 Sokak'ta sebebi henüz bilinmeyen nedenle bir otomobilde başlayan yangın diğer araçlara sıçradı.

Alevler daha sonra iş yerine sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 8 otomobil ile bir işyeri ağır hasar aldı.

Emniyet ekipleri kundaklama ihtimaline ilişkin konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Esenyurt, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Otomobil Yangınında 8 Araç ve Bir İşyeri Hasar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:50:36. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Otomobil Yangınında 8 Araç ve Bir İşyeri Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement