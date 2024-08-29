Esenyurt'ta polis memurunu bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta polis memurunu bıçaklayan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta bir polis memurunu bıçaklayan ve kaçan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, emniyete götürüldü.

29.08.2024 09:47
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Esenyurt'ta biri polis iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde genel asayişin sağlanması ve hırsızlıkların önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin şüphelenerek durdurmak istedikleri kişi, yanından geçen bir kişiyi, ardından da olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru B.B'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaşanan kovalamacanın ardından M.A. (45) yakalandı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta polis memurunu bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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