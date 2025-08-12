Esenyurt'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Esenyurt'ta bir şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güzelyurt Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta kahvehane önüne gelen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Ardından kahvehane önünde oturan kişilerden biri de silahla karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kahvehanede bulunan ve ateş eden kişiyi gözaltına aldı.

Polisin pompalı tüfekle ateş açan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, zanlının elindeki pompalı tüfekle ateş etmesi ve ardından kaçması yer alıyor.