Esenyurt'ta PTT Aracı Yayalara Çarptı

Esenyurt'ta, PTT aracının geri manevrası sırasında karşıdan karşıya geçen 2 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sultaniye Mahallesi'nde, 12 Aralık'ta, geri manevra yapan PTT aracı, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan U.Ç. ile eşine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayağı kırılan kadın ve hafif yaralanan eşi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, aracın yaşlı çifte çarpması, sürücü ile hafif yaralanan eşinin yanı sıra çevredekilerin yere düşen kadına yardım etmesi yer aldı.
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