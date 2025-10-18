Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

18.10.2025 22:49
Esenyurt'ta otomobil ile gelen saldırganların açtığı ateş sonucunda Diyar E. hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta sokakta yürüyen 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Diyar E. (19) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri geldikleri otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Diyar E., U.G. (21), T.Ö. (19), E.Ö.(19) isimli 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile yanaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

ARAÇLA YAKLAŞIP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırıda ağır yaralanan Diyar E. ile U.G., T.Ö., E.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİLANÇO AĞIR

Ağır yaralı Diyar E. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

