Olay, saat 12.30 sıralarında Akçaburgaz Caddesi 3050. Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Akın Süer'e (21) 5-6 el ateş etti. Bacağından yaralanan Süer, yürüyerek sokağa doğru ilerlediği sırada yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçen ve yaralıyı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 21 Yaşındaki Genç Yaralandı - Son Dakika
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