Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Pınar Mahallesi 1249. Sokak'taki evinden çıkan Ş.M.K, aracına binmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Açılan ateş sonucu vücuduna birden fazla mermi isabet eden Ş.M.K. yere yığıldı.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ş.M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?