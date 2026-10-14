Esenyurt'ta su basan Haramidere Sanayi Sitesi'nde esnaf yıllardır çözüm bekliyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta su basan Haramidere Sanayi Sitesi'nde esnaf yıllardır çözüm bekliyor

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Esenyurt\'ta su basan Haramidere Sanayi Sitesi\'nde esnaf yıllardır çözüm bekliyor
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İstanbul'da bu sabah şiddetini artıran sağanak, Esenyurt'ta Haramidere Sanayi Sitesi'nde çok sayıda işyerini su bastı. Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını söyleyen esnaf, belediye ve sanayi sitesi yönetiminden çözüm bekliyor.

ESENYURT'ta sağanak yağışın ardından Haramidere Sanayi Sitesi'nde çok sayıda işyerini su bastı. İşyerleri su altında kalan esnaf, yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bu sabah şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı. Esenyurt'ta bulunan Haramidere Sanayi Sitesi'nde de çok sayıda işyerini su bastı. Sabah işyerlerini açmaya gelen esnaf, dükkanlarının suyla dolduğunu görünce temizlik çalışmalarına başladı. Her yağmurda benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirten esnaf, hem belediyeden hem de sanayi sitesi yönetiminden çözüm beklediklerini dile getirdi.

'HER YAĞMURDA BÖYLE OLUYOR'

Esnaf Hüseyin Avcı, "Biz her sene burada bu sorunu çekiyoruz. Yönetime de belediyeye de bildiriyoruz ama bu saat oldu, hala gelen yok. Dizimize kadar su vardı, boşalttık. Arabalarımız, malzemelerimiz vardı, onları çıkardık. Her yağmurda böyle oluyor. En çok bu sokaklar zarar görüyor" dedi.

'BİZ DÜKKANIMIZI SELE GÖRE TASARLADIK'

Cahit Fırıncı ise "Sabah geldiğimizde şok olduk, her yeri su basmıştı. Yaklaşık 10 santimetre su vardı. Kendi çabalarımızla temizledik. Çok büyük bir sıkıntı, altyapı çalışması yapılması lazım. Yan komşularımızın cihazları arızalanmış. Biz dükkanımızı sele göre tasarladık. Her şeyi yerden 10 santimetre yükseklikte tasarladık. Ama komşularımızda çok ciddi zararlar var. Bu sanayi sitesinde en alçak sokaklar burası olduğu için en çok burası zarar görüyor" diye konuştu.

'YILLARDIR AYNI SORUNU YAŞIYORUZ'

Emincan Gül de "Hammaddeler, aküler, makineler sular altında. Yıllardır aynı şekilde, hatta az önce geçen yılın fotoğraflarına baktım, yine aynı. İki yıl önceki fotoğraf ve videolarımız da aynı. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne Beylikdüzü Belediyesi ne de bu sanayinin yönetimi çözüm üretmeye çalışıyor. Burası Beylikdüzü ilçesine bağlı. Arkaya doğru daha da kötü durum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sabah 07.00'den beri bu şekilde uğraşıyoruz. Burası daha kötüydü, bu temizlenmiş hali" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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