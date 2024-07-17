Esenyurt'ta iki kişinin tabancayla vurularak yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta V.T. adlı şüpheli, koşarak yanlarına yaklaştığı E.B. (18) ve Ş.B'ye (20) silahla ateş açtı. İki genç, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Tabancayla Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika
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