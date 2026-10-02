Esenyurt'ta taksi E-5 yan yolda elektrik direğine çarptı, şoför kurtarılamadı - Son Dakika
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Esenyurt'ta taksi E-5 yan yolda elektrik direğine çarptı, şoför kurtarılamadı

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Esenyurt\'ta taksi E-5 yan yolda elektrik direğine çarptı, şoför kurtarılamadı
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Esenyurt E-5 yan yolda gece 00.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce bariyerlere ardından elektrik direğine çarptı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan taksi şoförü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ESENYURT'ta E-5 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce bariyerlere ardından da elektrik direğine çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan taksi şoförü Bülent Dönmez (52), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi E-5 yanyol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Dönmez idaresindeki 34 TAN 40 plakalı taksi, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Taksi önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da elektrik direğine çarparak durabildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen şoför Dönmez, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bülent Dönmez, doktorların hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazaya karışan taksinin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından oluşan trafik yoğunluğu sona erdi.

Kaynak: DHA
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