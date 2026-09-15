Esenyurt'ta taksi şoförüyle sürücü kavga etti, polis ayırdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta taksi şoförüyle sürücü kavga etti, polis ayırdı

Esenyurt\'ta taksi şoförüyle sürücü kavga etti, polis ayırdı
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Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde taksi şoförü ile başka bir aracın sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücünün taksiyi yumruklamasıyla büyüyen kavgaya çok sayıda taksi şoförü de katıldı, olay polisin müdahalesiyle son buldu.

ESENYURT'ta taksi şoförü ile başka bir aracın sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Aracından inen sürücünün taksiyi yumrukladığı kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavga dönüştü. Aracından inen sürücü, taksi şoförünün aracını yumrukladı. Taksinin kapısını açan sürücü, şoföre saldırdı. Bu sırada kavgaya taksi şoförünün arkadaşları olduğu öne sürülen çok sayıda taksi şoförü de dahil oldu. Kavga, çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta taksi şoförüyle sürücü kavga etti, polis ayırdı - Son Dakika

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