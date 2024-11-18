Esenyurt'ta, taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan, tekme ve yumrukların atıldığı kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Erzurum Kongre Caddesi'nde seyreden iki sürücü yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Araçlarından inen şoförler, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu.
Yumruk ve tekmelerin de atıldığı kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
Kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Taksi ve Otomobil Sürücüsü Kavga Etti - Son Dakika
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