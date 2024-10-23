Esenyurt'ta Temizlik Seferberliği

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Esenyurt Kaymakamlığı ve Esenyurt Belediyesince, "Temiz Yurt, Esenyurt" sloganıyla temizlik seferberliği başlatıldı.

İlçedeki çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması ve farkındalık yaratılması amacıyla hayata geçirilen projenin Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtımına, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Çobanoğlu, ilçe sakinlerinin temiz bir çevrede yaşama hakkı olduğunu belirterek, "Biz 40 sene öncesini geri saramayız. Ama bugünden sonrası için bir şeyler yapabiliriz, yapmalıyız da. Çevremizi korumalıyız. Olabildiğimiz kadar da yeşil alanlarımızı artırmalıyız. Elimizden her ne gelebiliyorsa birey olarak, topluluk olarak bu projeye sahip çıkmalı, destek olmalıyız." dedi.

İlçede 6 ay boyunca her gün düzenlenecek etkinliklerde, yaşanan çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması ve farkındalık yaratılması hedefleniyor. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında her gün bir çalışma yapılacak.

Programlarda, vatandaşların çöplerini ayrıştırması, çevrenin temiz tutulması ve sürdürülebilir bir kent yaşamının oluşturulması, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi konuları yer alıyor.