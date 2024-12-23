Esenyurt'ta Temizlik Seferberliği

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Esenyurt Belediyesi, yaşanabilir bir kent için ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçeyi temizlemek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor.

Süpürge ve küreklerle kaldırımlar çöplerden arındırılırken sokaklar mobil temizlik araçlarıyla süpürüp, tazyikli suyla yıkanıyor.

Temizlik işçileri, bölgede günün her saati çalışmalarını sürdürürken koku ve haşere sorununun önüne geçmek için de çöp konteynerlerini ilaçlı suyla dezenfekte ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Eyüp Bingöl, ilçedeki temizlik çalışmalarına çok önem verdiklerini belirtti.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un talimatlarıyla çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Bingöl, saat 06.30 itibarıyla çalışmalara başladıklarını, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayıp, mobil araçlarla konteynerleri dezenfekte ettiklerini, gün içinde vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere anında dönüş yaptıklarını ifade etti.