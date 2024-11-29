Esenyurt'ta Terör Soruşturması: Avukat Gözaltında - Son Dakika
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Esenyurt'ta Terör Soruşturması: Avukat Gözaltında

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturmasında avukat akrabası gözaltına alındı.

29.11.2024 14:17
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İstanbul'da, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan yeni soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcısı Osman Yalçın'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen avukat akrabası Evin Emine Demir Sarıçiçek, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verilen eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkındaki inceleme sürüyor.

Soruşturma kapsamında Yalçın'ın kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla Yalçın'ın avukat akrabası Evin Emine Demir Sarıçiçek, "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma

Firari Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamayla "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen ve örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği belirtildi.

Yalçın hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonu ve dijital materyalleri ele geçiren ekiplerin firari Yalçın'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Terör Soruşturması: Avukat Gözaltında - Son Dakika

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